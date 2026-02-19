Loi québécoise

Une femme qui s'est fait refuser d'offrir des heures de bénévolat à l'école de ses enfants puisqu'elle porte le voile, s'est exprimée sur le sujet, jeudi dans La Presse.

Écoutez Aisha Khan, l'autrice de la lettre, professionnelle de la santé et fière Québécoise, discuter de sa situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.