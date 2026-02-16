La version bilingue de la chanson Home, qui unit les voix de la Québécoise Roxane Bruneau et de la vedette internationale Michael Bublé, fait jaser.

Bien que cette collaboration puisse sembler surprenante, elle découle d'une chimie naturelle née lors du gala d'ouverture des prix Juno l'an dernier.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson discuter de cette nouveauté musicale, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Malgré la barrière de la langue et le fait que l'enregistrement s'est fait à distance dans des studios séparés, le résultat séduit déjà les amateurs sur les plateformes d'écoute.