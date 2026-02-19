Le groupe irlandais U2 a pris tout le monde de court en lançant mercredi après-midi un EP surprise intitulé Days of Ash. Ce micro-album de cinq chansons marque le retour musical de la formation de Bono, dont le dernier opus remontait à 2017.

Fidèle à ses racines, le groupe propose une œuvre hautement politisée qui se veut une réponse directe aux tensions et aux tragédies qui secouent le monde actuel.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.