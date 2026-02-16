Le FBI analyse de nouveaux indices

Valérie Beaudoin fait le point sur les dossiers chauds aux États-Unis.

Elle revient d'abord sur la disparition nébuleuse de Nancy Guthrie, mère d'une célèbre animatrice américaine, dont la recherche mobilise le FBI.

Le segment bifurque ensuite vers le sommet de Munich, où Marco Rubio a durci le ton diplomatique face aux alliés européens, avant d'aborder l'impasse persistante du conflit Russo-Ukrainien malgré les pourparlers à Genève.

Elle rapporte aussi les propos viraux de Barack Obama, qui a affirmé croire statistiquement à l'existence de la vie extraterrestre.

