 Aller au contenu
Politique provinciale
Une ligne dure

Le PLQ ne donnerait pas «une cenne de plus» aux médecins spécialistes

par 98.5

0:00
5:49

Entendu dans

La commission

le 18 février 2026 13:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le PLQ ne donnerait pas «une cenne de plus» aux médecins spécialistes
Le PLQ ne donnerait pas «une cenne de plus» aux médecins spécialistes selon André Fortin. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le Parti libéral du Québec (PLQ) adopte une ligne dure face aux revendications salariales de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), qui réclame une hausse de 17% de son enveloppe de rémunération.

Écoutez le député de Pontiac et chef parlementaire du Parti libéral du Québec à l’Assemblée nationale, André Fortin, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon lui, l'amélioration de l'accès aux soins de santé ne passe absolument pas par une augmentation de salaire, mais plutôt par une meilleure organisation du travail et le soutien des équipes interdisciplinaires.

Le député libéral souligne que le gouvernement de la CAQ s'est lui-même placé dans une position précaire en accordant des hausses aux omnipraticiens, créant ainsi un précédent que les spécialistes tentent d'exploiter.

Il rappelle que le véritable goulot d'étranglement dans le système de santé n'est pas le manque de chirurgiens, mais le manque de salles d'opération fonctionnelles, faute d'infirmières et de personnel de soutien.

Vous aimerez aussi

«C'est la proposition la plus intelligente que j'ai entendue»
Le Québec maintenant
«C'est la proposition la plus intelligente que j'ai entendue»
0:00
10:47
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
Le Québec maintenant
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
0:00
3:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hockey masculin: le Canada accède aux demi-finales
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Hockey masculin: le Canada accède aux demi-finales
Les boutons de manchettes sont-ils dépassés?
Rattrapage
Pour ou contre
Les boutons de manchettes sont-ils dépassés?
Intérêts américains: Laurent Ferreira prône un virage vers le repreneuriat local
Rattrapage
Incitatifs fiscaux
Intérêts américains: Laurent Ferreira prône un virage vers le repreneuriat local
Qualité de l'air: «C'est un enjeu sanitaire majeur»
Rattrapage
Cause environ 4300 décès par année au Québec
Qualité de l'air: «C'est un enjeu sanitaire majeur»
Depuis cinq ans, 1,5 millions de citoyens ont quitté Cuba
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Depuis cinq ans, 1,5 millions de citoyens ont quitté Cuba
Pension de vieillesse: le calvaire de Sylvie Deraps
Rattrapage
Inertie de Service Canada
Pension de vieillesse: le calvaire de Sylvie Deraps
Un salon de coiffure doit payer 500 $ pour ne pas avoir d'option non binaire
Rattrapage
Décision du tribunal des droits de la personne
Un salon de coiffure doit payer 500 $ pour ne pas avoir d'option non binaire
Victoire in extremis: le Canada élimine la Tchéquie
Rattrapage
Jeux de Milan
Victoire in extremis: le Canada élimine la Tchéquie
James Talarico: la Maison-Blanche tente-t-elle de museler Stephen Colbert?
Rattrapage
Entrevue non diffusée
James Talarico: la Maison-Blanche tente-t-elle de museler Stephen Colbert?
Tramway de Gatineau: la mairesse ne décolère pas après la décision de Québec
Rattrapage
Un changement de cap soudain
Tramway de Gatineau: la mairesse ne décolère pas après la décision de Québec
Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
Rattrapage
Aménagement urbain
Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
Condamné pour avoir omis l'option «non-binaire» sur son site web
Rattrapage
«Pour moi, c'était réglé»
Condamné pour avoir omis l'option «non-binaire» sur son site web
«J'ai vécu ce matin ma première expérience du REM: 10 sur 10!»
Rattrapage
Le train et l'ex-mairesse sous le soleil
«J'ai vécu ce matin ma première expérience du REM: 10 sur 10!»
Le Canada remporte l'or en poursuite par équipes chez les femmes
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le Canada remporte l'or en poursuite par équipes chez les femmes