Le Parti libéral du Québec (PLQ) adopte une ligne dure face aux revendications salariales de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), qui réclame une hausse de 17% de son enveloppe de rémunération.

Écoutez le député de Pontiac et chef parlementaire du Parti libéral du Québec à l’Assemblée nationale, André Fortin, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon lui, l'amélioration de l'accès aux soins de santé ne passe absolument pas par une augmentation de salaire, mais plutôt par une meilleure organisation du travail et le soutien des équipes interdisciplinaires.

Le député libéral souligne que le gouvernement de la CAQ s'est lui-même placé dans une position précaire en accordant des hausses aux omnipraticiens, créant ainsi un précédent que les spécialistes tentent d'exploiter.

Il rappelle que le véritable goulot d'étranglement dans le système de santé n'est pas le manque de chirurgiens, mais le manque de salles d'opération fonctionnelles, faute d'infirmières et de personnel de soutien.