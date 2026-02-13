 Aller au contenu
Musique
HOME: duo entre Michael Bublé et Roxane Bruneau

«C'est sûr que ça va me donner une légitimité, une d'étampe d'approbation»

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 février 2026 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Legault
Caroline Legault
«C'est sûr que ça va me donner une légitimité, une d'étampe d'approbation»
La chanteuse Roxane Bruneau et le chanteur de renommée internationale Michael Bublé reprennent ensemble la chanson HOME dont la version originale date de plus de 20 ans. / Evan Buhler / La Presse canadienne

La chanteuse Roxane Bruneau et le chanteur de renommée internationale Michael Bublé reprennent ensemble la chanson HOME dont la version originale date de plus de 20 ans.

Écoutez Roxane Bruneau discuter de sa collaboration avec Michael Bublé, vendredi, au micro de Caroline Legault. 

«Il m'a écrit en privé pour me dire qu'il avait adoré notre rencontre, qu'il aimerait ça qu'on se retrouve artistiquement pour un autre projet. Donc, je lui ai lancé l'idée de traduire une chanson au complet en français. Il m'a dit Let's go!, on le fait. Il est tellement gentil, il traite tout le monde égal. Puis, c'est sûr que ça va me donner une légitimité, une espèce d'étampe d'approbation.»

Roxane Bruneau

Vous aimerez aussi

Les favoris de la 68e cérémonie des Grammys
Signé Lévesque
Les favoris de la 68e cérémonie des Grammys
0:00
5:06
La politique s’invite à la cérémonie des Grammys
Lagacé le matin
La politique s’invite à la cérémonie des Grammys
0:00
5:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Le respect, c'est la chose la plus importante» -Ron Fournier
Rattrapage
Intervenants, collaborateurs et public
«Le respect, c'est la chose la plus importante» -Ron Fournier
Place au quiz des Jeux de Milan
Rattrapage
Jeux de Milan
Place au quiz des Jeux de Milan
«Elle va piger dans plusieurs répertoires et c'est assez impressionnant»
Rattrapage
Dorothée Berryman en spectacle pour la St-Valentin
«Elle va piger dans plusieurs répertoires et c'est assez impressionnant»
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Rattrapage
Nouveau chef du PLQ
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Appel de Heraskevych rejeté: comment procède le Tribunal arbitral du sport?
Rattrapage
Disqualifié en raison des images sur son casque
Appel de Heraskevych rejeté: comment procède le Tribunal arbitral du sport?
Salles d’opération fermées: cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui
Rattrapage
Le réseau de la santé atteint un seuil critique
Salles d’opération fermées: cri du cœur d’un chirurgien forcé de rester chez lui
STM: vers un retour des moyens de pression chez les employés d’entretien?
Rattrapage
Une impasse majeure
STM: vers un retour des moyens de pression chez les employés d’entretien?
Une performance plutôt rassurante de Jordan Binnington
Rattrapage
Jeux de Milan
Une performance plutôt rassurante de Jordan Binnington
Les rabais des circulaires et de bonnes recettes
Rattrapage
Épicerie
Les rabais des circulaires et de bonnes recettes
Des revenus nets de 9,55 milliards $ pour Bombardier en 2025
Rattrapage
Le redressement financier a réussi
Des revenus nets de 9,55 milliards $ pour Bombardier en 2025
Une journée en argent et en bronze qui aurait pu être en or
Rattrapage
Le Canada aux Jeux de Milan
Une journée en argent et en bronze qui aurait pu être en or
Un député hué par son caucus pour avoir refusé une hausse salariale
Rattrapage
Parti conservateur du Canada
Un député hué par son caucus pour avoir refusé une hausse salariale
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Rattrapage
Bilan de l'actualité politique à saveur sportive
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Propos sur Trump et Bad Bunny
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin