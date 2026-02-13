HOME: duo entre Michael Bublé et Roxane Bruneau

La chanteuse Roxane Bruneau et le chanteur de renommée internationale Michael Bublé reprennent ensemble la chanson HOME dont la version originale date de plus de 20 ans.
Écoutez Roxane Bruneau discuter de sa collaboration avec Michael Bublé, vendredi, au micro de Caroline Legault.
«Il m'a écrit en privé pour me dire qu'il avait adoré notre rencontre, qu'il aimerait ça qu'on se retrouve artistiquement pour un autre projet. Donc, je lui ai lancé l'idée de traduire une chanson au complet en français. Il m'a dit Let's go!, on le fait. Il est tellement gentil, il traite tout le monde égal. Puis, c'est sûr que ça va me donner une légitimité, une espèce d'étampe d'approbation.»