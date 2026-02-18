Le train et l'ex-mairesse sous le soleil

En début de La commission du mercredi, Nathalie Normandeau a partagé son enthousiasme après avoir testé le REM pour la toute première fois entre Brossard et la Gare centrale.

Verdict? Un sans-faute de 10/10 pour la rapidité et la beauté du trajet en hauteur, malgré des tarifs unitaires qui font sourciller.

Luc Ferrandez souligne, pour sa part, l'omniprésence du soleil qui transforme l'expérience utilisateur par rapport au métro.

Les animateurs ont également discuté avec une touche d'ironie de la récente «mise en scène» de l'ex-mairesse Valérie Plante pour se dénicher un nouvel emploi sur les réseaux sociaux.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir aux points chauds de l'actualité, mercredi à La commission.