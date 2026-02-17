«Et la joie de vivre» malgré l'horreur

Le livre Et la joie de vivre, coécrit par Gisèle Pelicot et la romancière Judith Perrignon, retrace le parcours de cette femme de 73 ans dont l'histoire tragique a bouleversé la France et le monde lors du «procès de Mazan» en 2024.

L'ouvrage détaille la découverte de l'horreur, quelques années plus tôt, lorsque les enquêteurs ont révélé que Dominique Pelicot droguait sa femme pour la livrer à des dizaines de violeurs recrutés sur Internet.

Gisèle Pelicot y explique son choix de renoncer à l'anonymat lors du procès pour que «la honte change de camp». Malgré le traumatisme et les souvenirs désormais entachés, elle conclut sur une note d'espoir, affirmant croire encore en l'amour et en la force du présent.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a lu le livre de Gisèle Pelicot.