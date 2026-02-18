Le troisième lien, version Christine Fréchette

La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, se dissocie du projet de troisième lien de François Legault.

Celle qui souhaite devenir première ministre en avril prochain privilégie plutôt l'option d'un pont à péage à l'est de Québec et Lévis en partenariat avec le privé.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser la septième mouture du troisième lien de Québec, mise de l'avant par Christine Fréchette.

Autres sujets abordés: