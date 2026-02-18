Deuil et intelligence artificielle

Parler avec nos proches décédés: une mine d'or pour Facebook?

Le géant Meta - aussi propriétaire d'Instagram et WhatsApp - a récemment obtenu un brevet ouvrant la porte à l'immortalité numérique, une technologie permettant à l'intelligence artificielle d'interagir sur les réseaux sociaux à la place d'une personne décédée.

En analysant le fond et la forme des anciens messages, l'IA pourrait simuler des conversations privées ou des publications avec le ton exact du défunt.

Si l'idée de «jaser» avec un proche disparu via vidéo ou audio peut sembler réconfortante pour certains, elle soulève d'importants enjeux éthiques et psychologiques, notamment sur la capacité à vivre un deuil réel sans s'enfoncer dans une spirale numérique infinie.

