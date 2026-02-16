Drame en Outaouais

Une adolescente de 13 ans qui luttait pour sa vie après un incident impliquant un télésiège dans un centre de ski de l’Outaouais a succombé à ses blessures.

C’est le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario qui en a fait l’annonce dimanche au nom des parents endeuillés.

L’accident est survenu le 11 février dernier au Centre Vorlage situé à Wakefield en Outaouais lors d’une sortie scolaire.

Selon les informations disponibles, un morceau de vêtement de la jeune skieuse se serait retrouvé coincé dans le télésiège. L’adolescente est alors demeurée suspendue à la chaise.

