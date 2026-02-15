Fraude à la billetterie

Plusieurs événements auraient mis la sécurité du musée du Louvre en danger avant même le cambriolage spectaculaire qui a permis à plusieurs voleurs de s’emparer de bijoux inestimables en octobre 2025.

Le musée a porté plainte en décembre 2024 après que des clients ont attiré l’attention en utilisant à plusieurs reprises les mêmes billets d’entrée.

L’enquête aurait permis de déterminer que cette pratique était répandue et que des employés acceptaient des pots-de-vin pour fermer les yeux sur l’utilisation de billets frauduleux.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair donner les détails de cette affaire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.