Jeux de Milan
Nick Suzuki laissé de côté?

Hockey masculin: le Canada prêt à en découdre avec la Tchéquie

par 98.5

0:00
4:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 06:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Hockey masculin: le Canada prêt à en découdre avec la Tchéquie
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Canada entame les choses sérieuses mercredi matin, en quart de finale de hockey masculin face à la Tchéquie.

Malgré un parcours presque parfait en ronde préliminaire, l'entraîneur Jon Cooper pourrait laisser Nick Suzuki de côté, une décision qui en surprendrait plusieurs compte tenu de son efficacité défensive.

Par ailleurs, une scène insolite a marqué le ski de fond... et un athlète ukrainien disqualifié pour son casque «militant» a été récompensé de 200 000 $ par un homme d'affaires. 

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi, à Lagacé le matin

