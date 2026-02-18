Nick Suzuki laissé de côté?

Le Canada entame les choses sérieuses mercredi matin, en quart de finale de hockey masculin face à la Tchéquie.

Malgré un parcours presque parfait en ronde préliminaire, l'entraîneur Jon Cooper pourrait laisser Nick Suzuki de côté, une décision qui en surprendrait plusieurs compte tenu de son efficacité défensive.

Par ailleurs, une scène insolite a marqué le ski de fond... et un athlète ukrainien disqualifié pour son casque «militant» a été récompensé de 200 000 $ par un homme d'affaires.

