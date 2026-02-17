Du patinage au hockey

Une fois champion aux Jeux d'hiver, toujours amoureux des Jeux. Et pourtant, l'univers professionnel de David Pelletier a bien changé.
Écoutez le médaillé d’or aux Jeux de Salt Lake City en 2002 en patinage artistique et désormais membre des Stars de Dallas, parler de son passé et de son présent avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Son fils n'a pas subi les traces de ses parents;
- L’importance de la haute performance;
- La gestion des émotion et les relations humaines dans le sport;
- Il évoque son rôle d’entraîneur adjoint et ses responsabilités élargies avec les Stars;
- Pelletier parle de son admiration pour Connor McDavid et de ses qualités de patineur.