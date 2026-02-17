À la tête de l'organisation des Jeux de 2028

L'affaire Jeffrey Epstein provoque des démissions majeures aux quatre coins du monde et plusieurs personnalités se retrouvent sur la sellette. C'est notamment le cas du patron du comité d'organisation des Jeux de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, qui est au cœur de la tourmente suite à l'apparition de son nom dans les dossiers Epstein.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Plus personne ne plaisante sur ce sujet. Ce qui impressionne dans le cas de Wasserman, c'est qu'on le sentiment d'être face à quelqu'un qui n'a pas vraiment compris ce qui se passe, qui n'a pas vraiment compris que l'opinion publique réclame des comptes. Quand on est mêlé, il ne faut pas essayer de noyer le poisson et de cacher les choses.»