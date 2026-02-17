À la tête de l'organisation des Jeux de 2028

L'affaire Jeffrey Epstein provoque des démissions majeures aux quatre coins du monde et plusieurs personnalités se retrouvent sur la sellette. C'est notamment le cas du patron du comité d'organisation des Jeux de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, qui est au cœur de la tourmente suite à l'apparition de son nom dans les dossiers Epstein.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.