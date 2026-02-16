 Aller au contenu
Elle révolutionne le panier d'épicerie

«Éviter le gaspillage alimentaire, ça permet à tout le monde d'économiser»

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 février 2026 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Éviter le gaspillage alimentaire, ça permet à tout le monde d'économiser»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Devant l'inflation alimentaire, Marieve Breton, fondatrice de Liquidation Marie, propose un modèle d'affaires unique : vendre des surplus et des produits déclassés à environ moitié prix.

Ancienne conseillère en vin à la SAQ, elle a lancé ce projet dans son sous-sol pendant un congé de maternité.

Aujourd'hui, sa chaîne compte dix succursales et sauve des tonnes d'aliments refusés par les bannières traditionnelles pour des raisons mineures, comme une légère variation de température lors du transport.

En négociant elle-même chaque lot, elle permet aux clients d'économiser jusqu'à 60 % sur leur facture.

Écoutez Marieve Breton, propriétaire des épiceries Liquidation Marie, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin. 

«On achète à fort volume, mais ça sort aussitôt que ça rentre parce qu'on offre des prix vraiment très agressifs.»

Marieve Breton

