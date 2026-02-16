Elle révolutionne le panier d'épicerie

Devant l'inflation alimentaire, Marieve Breton, fondatrice de Liquidation Marie, propose un modèle d'affaires unique : vendre des surplus et des produits déclassés à environ moitié prix.

Ancienne conseillère en vin à la SAQ, elle a lancé ce projet dans son sous-sol pendant un congé de maternité.

Aujourd'hui, sa chaîne compte dix succursales et sauve des tonnes d'aliments refusés par les bannières traditionnelles pour des raisons mineures, comme une légère variation de température lors du transport.

En négociant elle-même chaque lot, elle permet aux clients d'économiser jusqu'à 60 % sur leur facture.

Écoutez Marieve Breton, propriétaire des épiceries Liquidation Marie, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.