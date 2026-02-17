3e médaille d'or des Jeux pour le Canada

Le Canada a remporté, mardi, la médaille d'or en patinage de vitesse longue piste, à l'épreuve de la poursuite par équipes chez les femmes.

Le trio formé d'Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann a devancé les Néerlandaises par un peu moins d'une seconde.

Les Canadiennes conservent ainsi leur titre de championnes acquis en 2022 à Pékin.

C'est la 12e médaille canadienne aux Jeux de Milan et la 3e d'or.

