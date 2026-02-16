Période de volatilité boursière

Les marchés boursiers américains et canadiens étaient fermés, lundi, en raison de congés fériés aux États-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes.
C'est donc un bon moment pour reprendre notre souffle et revenir sur l’impact de l’IA sur les marchés nord-américains.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés:
- Les investissements massifs (600 milliards $) de Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon dans l’IA inquiètent;
- Des entreprises ont perdu des parts importantes de capitalisation.