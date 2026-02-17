Jeux de Milan

Une médaille olympique, c'est souvent une affaire de famille.

Écoutez Katia Gagnon parler de cet aspect au micro de Philippe Cantin.

Cette dernière évoque l'importance des parents dans le parcours des athlètes comme Mikaël Kingsbury, médaillé d'or pour le Canada, et Éliott Grondin, médaillé d'argent en snowboard cross.

Elle souligne les sacrifices financiers, l’engagement quotidien et l’abnégation nécessaires.

Katia Gagnon rend hommage aux parents et aux jeunes sportifs d’élite, souvent anonymes, qui constituent le vivier des futurs Olympiens, insistant sur la rareté et l’exigence du succès à un tel évènement sportif.