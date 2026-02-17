 Aller au contenu
Politique provinciale
Drainville réagit à la proposition de Fréchette

«Si c'est ça qu'il faut pour avoir un troisième lien, je suis pour un péage»

«Si c'est ça qu'il faut pour avoir un troisième lien, je suis pour un péage»
Bernard Drainville demeure en faveur du corridor actuel, un tracé qui est pourtant vivement critiqué par plusieurs élus. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ, propose d'annuler le projet actuel de troisième lien à Québec et suggère une alternative vers l'est, conditionnelle à un financement fédéral et privé.

Son rival dans la course, Bernard Drainville, a vivement réagi à cette proposition.

Le candidat demeure en faveur du corridor actuel, un tracé qui est pourtant vivement critiqué par plusieurs élus, dont le maire de Lévis, Steven Blaney, même si ce dernier demeure un fervent défenseur du projet de lien interrives.

Écoutez le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, réagir à la proposition de sa rivale au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Je n’ai pas d’enjeu et je suis prêt à regarder aussi pour un péage. Si c’est ce qu’il faut pour avoir un troisième lien, je suis pour un péage [...]. Les gens de notre région sont très fortement en faveur de ce projet. Et ce que fait Christine en proposant les conditions qu’elle met de l'avant, dans les faits, elle met fin au projet. Il faut avoir la franchise de le dire.»

Bernard Drainville

