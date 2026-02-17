Drainville réagit à la proposition de Fréchette

Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ, propose d'annuler le projet actuel de troisième lien à Québec et suggère une alternative vers l'est, conditionnelle à un financement fédéral et privé.

Son rival dans la course, Bernard Drainville, a vivement réagi à cette proposition.

Le candidat demeure en faveur du corridor actuel, un tracé qui est pourtant vivement critiqué par plusieurs élus, dont le maire de Lévis, Steven Blaney, même si ce dernier demeure un fervent défenseur du projet de lien interrives.

Écoutez le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, réagir à la proposition de sa rivale au micro de l'animateur Philippe Cantin.