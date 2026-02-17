Individus arrêtés pour création de faux documents

Trois individus ont été arrêtés et accusés de production de faux documents et de possession de renseignements mardi matin à Montréal, à Laval et à Repentigny.

Ils auraient utilisé jusqu’à 2400 identités réelles pour fabriquer de fausses cartes qui seraient d'une très grande qualité, selon la Sûreté du Québec.

Comment se protéger du vol d'identité alors que les méthodes utilisées par les criminels sont de plus en plus sophistiquées?

Écoutez Jean-Philippe Decarie Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, en discuter au micro de Philippe Cantin.