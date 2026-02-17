 Aller au contenu
Société
Individus arrêtés pour création de faux documents

Vol de données : «C'est facile quand on sait où regarder sur internet»

par 98.5

0:00
5:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 février 2026 15:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Vol de données : «C'est facile quand on sait où regarder sur internet»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Trois individus ont été arrêtés et accusés de production de faux documents et de possession de renseignements mardi matin à Montréal, à Laval et à Repentigny.

Ils auraient utilisé jusqu’à 2400 identités réelles pour fabriquer de fausses cartes qui seraient d'une très grande qualité, selon la Sûreté du Québec. 

Comment se protéger du vol d'identité alors que les méthodes utilisées par les criminels sont de plus en plus sophistiquées?

Écoutez Jean-Philippe Decarie Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, en discuter au micro de Philippe Cantin. 

«Ce n’est pas surprenant! C'est facile quand on sait où regarder sur internet, d'aller chercher dans une fuite de données X un numéro d'assurance sociale, dans une autre, une adresse civique, puis, une autre, un mot de passe ou une adresse courriel. Quand on croise les données, ça devient pratiquement une solution clé en main pour le vol d'identité. Donc, avec le matériel pour créer des pièces d'identité sonnantes et trébuchantes, ce n’est pas difficile.»

Jean-Philippe Decarie Mathieu

Vous aimerez aussi

«Canada» au Super Bowl: Bad Bunny fait vibrer les créateurs de contenu d'ici
Lagacé le matin
«Canada» au Super Bowl: Bad Bunny fait vibrer les créateurs de contenu d'ici
0:00
3:03
Montréal a reçu 12 millions de touristes en 2025
La commission
Montréal a reçu 12 millions de touristes en 2025
0:00
1:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Patinage de vitesse: une course en or pour les Canadiennes
Rattrapage
3e médaille d'or des Jeux pour le Canada
Patinage de vitesse: une course en or pour les Canadiennes
Patinage artistique: comment un chorégraphe d'ici a conquis la glace de Milan
Rattrapage
Jeux d'hiver
Patinage artistique: comment un chorégraphe d'ici a conquis la glace de Milan
«Éviter le gaspillage alimentaire, ça permet à tout le monde d'économiser»
Rattrapage
Elle révolutionne le panier d'épicerie
«Éviter le gaspillage alimentaire, ça permet à tout le monde d'économiser»
L'IA pourrait remplacer des pans entiers de l'économie
Rattrapage
Période de volatilité boursière
L'IA pourrait remplacer des pans entiers de l'économie
Jeux de Milan: le Québec brille sur les pistes... et en affaires
Rattrapage
Des succès de chez nous en Italie
Jeux de Milan: le Québec brille sur les pistes... et en affaires
Les Canadiens veulent la marque Carney
Rattrapage
Scrutin national?
Les Canadiens veulent la marque Carney
Rapport de la commission Gallant: «Tout le monde est sur la défensive»
Rattrapage
Chronique politique
Rapport de la commission Gallant: «Tout le monde est sur la défensive»
L'enlèvement de Nancy Guthrie: 16 jours de mystère et d'inquiétude
Rattrapage
Le FBI analyse de nouveaux indices
L'enlèvement de Nancy Guthrie: 16 jours de mystère et d'inquiétude
Big Brother Célébrités: William Cloutier et Pascale Marineau se confient
Rattrapage
Trahison, humour et gestion du stress...
Big Brother Célébrités: William Cloutier et Pascale Marineau se confient
Les manifestations politiques durant les Jeux à travers l'histoire
Rattrapage
Entre règlement et réalité
Les manifestations politiques durant les Jeux à travers l'histoire
«C'est difficile de blâmer les politiciens parce qu'ils n'ont pas l'expertise»
Rattrapage
Rapport Gallant: la SAAQ blamée
«C'est difficile de blâmer les politiciens parce qu'ils n'ont pas l'expertise»
Médaille d'or pour Megan Oldham au grand saut
Rattrapage
Ski acrobatique
Médaille d'or pour Megan Oldham au grand saut
L'industrie militaire canadienne: vers la fin de la dépendance américaine?
Rattrapage
Ottawa veut créer 125 000 emplois
L'industrie militaire canadienne: vers la fin de la dépendance américaine?
Son oeuvre aux Jeux: «J'en revenais pas, c'était vraiment une belle surprise!»
Rattrapage
Sa pièce utilisée par une Estonienne à Milan
Son oeuvre aux Jeux: «J'en revenais pas, c'était vraiment une belle surprise!»