Individus arrêtés pour création de faux documents

Trois individus ont été arrêtés et accusés de production de faux documents et de possession de renseignements mardi matin à Montréal, à Laval et à Repentigny.
Ils auraient utilisé jusqu’à 2400 identités réelles pour fabriquer de fausses cartes qui seraient d'une très grande qualité, selon la Sûreté du Québec.
Comment se protéger du vol d'identité alors que les méthodes utilisées par les criminels sont de plus en plus sophistiquées?
Écoutez Jean-Philippe Decarie Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, en discuter au micro de Philippe Cantin.
«Ce n’est pas surprenant! C'est facile quand on sait où regarder sur internet, d'aller chercher dans une fuite de données X un numéro d'assurance sociale, dans une autre, une adresse civique, puis, une autre, un mot de passe ou une adresse courriel. Quand on croise les données, ça devient pratiquement une solution clé en main pour le vol d'identité. Donc, avec le matériel pour créer des pièces d'identité sonnantes et trébuchantes, ce n’est pas difficile.»