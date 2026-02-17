Christine Fréchette a présenté, mardi matin, son plan pour la fluidité routière à Québec.

La candidate à la chefferie de la CAQ promet un plan en trois phases, incluant l'abaissement du tablier du pont de Québec, nécessaire pour permettre aux poids lourds d'y circuler, l'élargissement de la 20 et l'amélioration des accès aux ponts.

Le projet actuel de troisième lien serait abandonné dès une éventuelle élection de Christine Fréchette. La candidate privilégierait un pont plus à l'est, construit en partenariat avec le privé, et envisage d’annuler le projet actuel si elle devient cheffe de la CAQ.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter divers sujets d'actualité, mardi, en ouverture de l'émission La Commission.