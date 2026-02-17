 Aller au contenu
Politique provinciale
«La proposition de Christine Fréchette est la plus intelligente jusqu'à présent»

le 17 février 2026 12:34

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La candidate à la direction de la Coalition Avenir Québec, Christine Fréchette (au centre), entourée de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron (à gauche), et du député gouvernemental François Bonnardel, pose devant les ponts après une conférence de presse à Québec, le mardi 17 février 2026. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Christine Fréchette a présenté, mardi matin, son plan pour la fluidité routière à Québec.

La candidate à la chefferie de la CAQ promet un plan en trois phases, incluant l'abaissement du tablier du pont de Québec, nécessaire pour permettre aux poids lourds d'y circuler, l'élargissement de la 20 et l'amélioration des accès aux ponts.

Le projet actuel de troisième lien serait abandonné dès une éventuelle élection de Christine Fréchette. La candidate privilégierait un pont plus à l'est, construit en partenariat avec le privé, et envisage d’annuler le projet actuel si elle devient cheffe de la CAQ.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter divers sujets d'actualité, mardi, en ouverture de l'émission La Commission.

«La proposition de Christine Fréchette est la plus intelligente que j'ai entendue jusqu'à présent.»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé:

  • Le Québec a récolté la plupart des médailles du Canada à Milan-Cortina jusqu'à présent.

