227 bâtiments hospitaliers sont vétustes

Alors que Radio-Canada révèle que 227 bâtiments hospitaliers au Québec sont jugés vétustes — un chiffre qui a doublé par rapport à l'année précédente — le porte-parole de Santé Québec, Yann Langlais Plante, explique la stratégie gouvernementale.

Devant ce constat alarmant, où 38 % des infrastructures sont en mauvais ou très mauvais état, Santé Québec a mené une analyse rigoureuse de près de 1 600 installations.

Avec une enveloppe d'un milliard de dollars pour le maintien d'actifs, alors que les besoins dépassent les deux milliards, l'organisme devra prioriser les interventions structurelles les plus critiques, notamment pour contrer les graves problèmes d'infiltration d'eau qui touchent plusieurs établissements.

Écoutez Yann Langlais-Plante, porte-parole de Santé Québec, expliquer le tout mardi après-midi à La commission.