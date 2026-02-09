Préparez-vous à un tour de montagnes russes avec Stéphane Gendron!

Dans cet échange complice avec Marie-Claude Lavallée, l'ex-maire de Huntingdon s'insurge d'abord contre l'«asservissement des régions» face aux géants du Web et dénonce la perte de notre souveraineté numérique au profit d'Amazon et Google.

Mais attention, le ton change radicalement quand on aborde la Saint-Valentin... On découvre alors un grand romantique, «dépendant affectif avoué», qui nous raconte son coup de foudre biblique vieux de 36 ans.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet au micro de Marie-Claude Lavallée, lundi, à Radio textos.