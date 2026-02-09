 Aller au contenu
La ville de Beauharnois attend l'arrivée prochaine du géant Google

le 9 février 2026 10:40

Marie-Claude Lavallée
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Préparez-vous à un tour de montagnes russes avec Stéphane Gendron!

Dans cet échange complice avec Marie-Claude Lavallée, l'ex-maire de Huntingdon s'insurge d'abord contre l'«asservissement des régions» face aux géants du Web et dénonce la perte de notre souveraineté numérique au profit d'Amazon et Google.

Mais attention, le ton change radicalement quand on aborde la Saint-Valentin... On découvre alors un grand romantique, «dépendant affectif avoué», qui nous raconte son coup de foudre biblique vieux de 36 ans. 

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet au micro de Marie-Claude Lavallée, lundi, à Radio textos

