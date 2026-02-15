Deux semaines depuis sa disparition

L’enlèvement de la mère de l’animatrice américaine Savannah Guthrie, âgée de 84 ans, continue d’émouvoir la planète.

Nancy Guthrie est portée disparue depuis deux semaines maintenant et les images filmées par la caméra de surveillance de son domicile ont été rendues publiques. On y voit une personne cagoulée en pleine nuit s’approcher de son domicile en Arizona.

Des dizaines de milliers de personnes ont contacté les forces de l’ordre depuis le début de l'affaire pour donner des signalements. Pourtant, la femme de 84 ans manque toujours à l’appel.

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur adjoint de la Sûreté du Québec, analyser l’enquête en cours, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.