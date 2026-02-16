L'équipe masculine de hockey va très bien aux Jeux de Milan.
Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter le travail de l'entraîneur canadien Jon Cooper au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La gestion des trios de John Cooper lors du tournoi;
- L’importance de Nick Suzuki, Nathan MacKinnon, Connor McDavid, et Bo Horvat dans l’alignement canadien;
- Dubé insiste sur la stabilité des neuf premiers attaquants, la polyvalence défensive de Suzuki et de Marner et la fiabilité de Hagel à cinq contre cinq;
- L'analyste critique l’incident impliquant Wilson et rappelle l’objectif de médaille, tout en évoquant la montée des jeunes joueurs slovaques et la différence avec la France au Championnat du monde 2014.