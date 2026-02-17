 Aller au contenu
Jeux de Milan
Hockey féminin

Marie-Philip Poulin propulse les Canadiennes en finale

par 98.5

0:00
6:33

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 février 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Marie-Philip Poulin propulse les Canadiennes en finale
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Marie-Philip Poulin a marqué deux buts et les Canadiennes ont accédé à la finale de hockey féminin grâce à un gain de 2-1 face à la Suisse lundi aux Jeux de Milan.

Poulin est devenue la meilleure buteuse de l’histoire des Jeux, avec 20 filets, devant sa compatriote Hayley Wickenheiser.

Le match pour la médaille d'or aura lieu jeudi à 13h10 et opposera le Canada à la «machine de hockey» des États-Unis.

Écoutez le résumé de l'action des Jeux de Milan du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, mardi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
Les amateurs de sports
Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
0:00
20:41
Où en est le Canada par rapport aux précédents jeux?
Les amateurs de sports
Où en est le Canada par rapport aux précédents jeux?
0:00
8:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Électrique» | L'énigme du mardi 17 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Électrique» | L'énigme du mardi 17 février
«Le constat, c'est que la SAAQ a menti pendant 10 ans»
Rattrapage
Rapport de Denis Gallant sur le fiasco SAAQclic
«Le constat, c'est que la SAAQ a menti pendant 10 ans»
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
Rattrapage
En mai 2024
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale
Rattrapage
47ᵉ Salon du livre de l'Outaouais à Gatineau
Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale
Stratégie de défense: une facture salée pour un résultat incertain?
Rattrapage
Ottawa
Stratégie de défense: une facture salée pour un résultat incertain?
Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Montréal y songe
Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez
Courtney Sarault: «On est vraiment fiers d'elle», témoigne son père Yves Sarault
Rattrapage
Trois médailles aux Jeux de Milan
Courtney Sarault: «On est vraiment fiers d'elle», témoigne son père Yves Sarault
St-Valentin et Jeux de Milan: quel impact sur les sites pour adultes?
Rattrapage
Recherches et achalandage
St-Valentin et Jeux de Milan: quel impact sur les sites pour adultes?
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
Rattrapage
La chanson «Home»
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
L’intervention des États-Unis en Iran réclamée pour renverser le régime
Rattrapage
Grandes manifestations de la diaspora iranienne
L’intervention des États-Unis en Iran réclamée pour renverser le régime
Vidéo raciste: Barack Obama déplore «un spectacle de clown»
Rattrapage
Lui et son épouse représentés en singe
Vidéo raciste: Barack Obama déplore «un spectacle de clown»
Les libéraux de Mark Carney en forte avance: vers un scrutin printanier?
Rattrapage
Ottawa
Les libéraux de Mark Carney en forte avance: vers un scrutin printanier?
Tests perdus: «C’est un cocktail dangereux, informatique et système de santé»
Rattrapage
Système d’information de laboratoire provincial
Tests perdus: «C’est un cocktail dangereux, informatique et système de santé»
Pour porter le drapeau? «On peut commencer à miser un 2$ sur Courtney Sarault»
Rattrapage
Jeux de Milan
Pour porter le drapeau? «On peut commencer à miser un 2$ sur Courtney Sarault»