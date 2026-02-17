Marie-Philip Poulin a marqué deux buts et les Canadiennes ont accédé à la finale de hockey féminin grâce à un gain de 2-1 face à la Suisse lundi aux Jeux de Milan.

Poulin est devenue la meilleure buteuse de l’histoire des Jeux, avec 20 filets, devant sa compatriote Hayley Wickenheiser.

Le match pour la médaille d'or aura lieu jeudi à 13h10 et opposera le Canada à la «machine de hockey» des États-Unis.

Écoutez le résumé de l'action des Jeux de Milan du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, mardi, à Lagacé le matin.