Ottawa veut créer 125 000 emplois

Le gouvernement fédéral envisage de transformer radicalement l'industrie militaire canadienne en créant 125 000 emplois.

L'objectif principal est de réduire la dépendance historique du Canada envers les États-Unis pour l'achat de matériel.

Justin Massie souligne l'ampleur du défi: le Canada part de loin avec un écosystème composé surtout de PME et de filiales étrangères.

Selon lui, l'avenir réside dans la propriété intellectuelle locale, notamment dans les drones et l'aérospatiale.

Écoutez Justin Massie, professeur titulaire de sciences politiques à l'UQAM, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.