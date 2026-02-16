L'équipe de hockey féminine du Canada s'est qualifiée pour la finale de la médaille d'or face aux États-Unis, lunsi, au terme d'une courte victoire de 2-1 contre la Suisse aux Jeux de Milan.
Écoutez la spécialiste de hockey féminin Patricia Ann Beaulieu en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une courte victoire de 2-1 contre les Suisse;
- Deux buts de Marie-Philip Poulin, qui écrit encore une fois l'histoire;
- Est-ce que le Canada peut espérer bien faire contre les États-Unis en finale?
- La deuxième saison des Roses de Montréal est toute proche.