 Aller au contenu
Politique fédérale
Ottawa

Stratégie de défense: une facture salée pour un résultat incertain?

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 février 2026 09:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Stratégie de défense: une facture salée pour un résultat incertain?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral s’apprête à dévoiler sa nouvelle stratégie industrielle de défense, visant à réduire la dépendance du Canada envers les équipements militaires américains.

Ottawa prévoit investir 6 milliards de dollars pour aider les entreprises d'ici à répondre aux appels d'offres, espérant ainsi faire passer le nombre d'emplois dans ce secteur de 80 000 à 125 000.

Si l'intention de stimuler l'économie locale est louable, les défis d'approvisionnement et l'efficacité réelle de ces investissements soulèvent de sérieuses questions.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez et l'animateur Patrick Lagacé discuter des enjeux de cette stratégie, lundi matin.

Vous aimerez aussi

Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Lagacé le matin
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
0:00
7:27
«C'est quelque chose qui a ébranlé le pays» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«C'est quelque chose qui a ébranlé le pays» -Dimitri Soudas
0:00
6:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale
Rattrapage
47ᵉ Salon du livre de l'Outaouais à Gatineau
Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale
Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Montréal y songe
Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez
Courtney Sarault: «On est vraiment fiers d'elle», témoigne son père Yves Sarault
Rattrapage
Trois médailles aux Jeux de Milan
Courtney Sarault: «On est vraiment fiers d'elle», témoigne son père Yves Sarault
St-Valentin et Jeux de Milan: quel impact sur les sites pour adultes?
Rattrapage
Recherches et achalandage
St-Valentin et Jeux de Milan: quel impact sur les sites pour adultes?
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
Rattrapage
La chanson «Home»
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
L’intervention des États-Unis en Iran réclamée pour renverser le régime
Rattrapage
Grandes manifestations de la diaspora iranienne
L’intervention des États-Unis en Iran réclamée pour renverser le régime
Vidéo raciste: Barack Obama déplore «un spectacle de clown»
Rattrapage
Lui et son épouse représentés en singe
Vidéo raciste: Barack Obama déplore «un spectacle de clown»
Les libéraux de Mark Carney en forte avance: vers un scrutin printanier?
Rattrapage
Ottawa
Les libéraux de Mark Carney en forte avance: vers un scrutin printanier?
Tests perdus: «C’est un cocktail dangereux, informatique et système de santé»
Rattrapage
Système d’information de laboratoire provincial
Tests perdus: «C’est un cocktail dangereux, informatique et système de santé»
Pour porter le drapeau? «On peut commencer à miser un 2$ sur Courtney Sarault»
Rattrapage
Jeux de Milan
Pour porter le drapeau? «On peut commencer à miser un 2$ sur Courtney Sarault»
PLQ: «Dorénavant, ça va se passer à ma façon» -Charles Milliard
Rattrapage
Intégrité, transparence et imputabilité
PLQ: «Dorénavant, ça va se passer à ma façon» -Charles Milliard
Le TGV à 100 milliards: les usagers sont-ils prêts à payer le prix?
Rattrapage
Une étude de McGill laisse croire que non
Le TGV à 100 milliards: les usagers sont-ils prêts à payer le prix?
Premier discours de Charles Milliard: «Ça va prendre plus de mordant»
Rattrapage
Nouveau chef du Parti libéral du Québec
Premier discours de Charles Milliard: «Ça va prendre plus de mordant»
Une radio régionale victime d’une cyberattaque majeure
Rattrapage
Des pertes majeures pour la petite entreprise
Une radio régionale victime d’une cyberattaque majeure