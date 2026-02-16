Le gouvernement fédéral s’apprête à dévoiler sa nouvelle stratégie industrielle de défense, visant à réduire la dépendance du Canada envers les équipements militaires américains.

Ottawa prévoit investir 6 milliards de dollars pour aider les entreprises d'ici à répondre aux appels d'offres, espérant ainsi faire passer le nombre d'emplois dans ce secteur de 80 000 à 125 000.

Si l'intention de stimuler l'économie locale est louable, les défis d'approvisionnement et l'efficacité réelle de ces investissements soulèvent de sérieuses questions.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez et l'animateur Patrick Lagacé discuter des enjeux de cette stratégie, lundi matin.