Une situation qui persiste depuis 20 ans

Martin Fournel, de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, discute avec les Commissaires du chaos persistant devant une école de Val-des-Monts, en Outaouais.

Malgré des constats d'infraction de 121 $, de nombreux parents continuent de se stationner illégalement pour déposer leurs enfants directement à la porte, créant des embouteillages dangereux.

M. Fournel explique que des solutions permanentes, comme le sens unique ou l'ajout de brigadiers, se heurtent à des refus municipaux ou à des enjeux budgétaires.

Écoutez Martin Fournel, responsable des communications de la sécurité publique de la MRC des Collines de l’Outaouais, expliquer le tout à Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.