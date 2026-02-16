 Aller au contenu
Une situation qui persiste depuis 20 ans

Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»

le 16 février 2026 12:51

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Depuis 20 ans, des problèmes d'infrastructures provoquent des situations dangereuses devant une école en Outaouais. / Pascal Huot/ Adobe Stock

Martin Fournel, de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, discute avec les Commissaires du chaos persistant devant une école de Val-des-Monts, en Outaouais. 

Malgré des constats d'infraction de 121 $, de nombreux parents continuent de se stationner illégalement pour déposer leurs enfants directement à la porte, créant des embouteillages dangereux.

M. Fournel explique que des solutions permanentes, comme le sens unique ou l'ajout de brigadiers, se heurtent à des refus municipaux ou à des enjeux budgétaires. 

Écoutez Martin Fournel, responsable des communications de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais, expliquer le tout à Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission

«Les gens, au lieu de mettre leurs enfants sur l'autobus le matin, se disent : "Pourquoi mettre mon enfant sur l'autobus tôt le matin quand je passe devant l'école [...] et je m'en vais travailler en ville?"»

Le sergent Martin Fournel

Autre sujet abordé: 

  • L'enquête entourant le décès tragique une skieuse de 13 ans dans un télésiège au Centre de ski Vorlage.

