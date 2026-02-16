 Aller au contenu
Rapport Gallant et fiasco SAAQ

«Les dirigeants, ces gens-là qui sont là, c'est le temps de leur dire bye-bye»

le 16 février 2026 12:32

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le commissaire Denis Gallant dévoile son rapport sur la SAAQClic à Québec, le lundi 16 février 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

L'équipe de La commission décortique le rapport du juge Gallant sur le fiasco informatique de la SAAQ.

Tandis que le gouvernement de François Legault est disculpé, la SAAQ est sévèrement épinglée pour avoir menti aux parlementaires.

L’expert Gilles Levasseur réclame un grand ménage, dénonçant un manque flagrant d’intégrité. 

Écoutez Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.  

«Les dirigeants, ces gens-là qui sont là, c'est le temps de leur dire bye-bye, c'est le temps d'aller ailleurs. Vous ne restez plus dans la fonction publique québécoise.»

Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa

Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de COGECO à Québec, souligne pour sa part une faille systémique: l’absence d’expertise numérique au sein de l’État, laissant le Québec vulnérable devant des contrats informatiques de plusieurs milliards de dollars.

«Le juge Gallant mentionne effectivement qu'il n'y a pas d'expertise en ce moment qui permet au gouvernement de pouvoir évaluer, justement, l'ampleur de ces vastes projets de transformation numérique. [...] ce n'est pas d'hier que ce constat-là existe. »

Louis Lacroix

