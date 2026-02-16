Rapport Gallant et fiasco SAAQ

L'équipe de La commission décortique le rapport du juge Gallant sur le fiasco informatique de la SAAQ.

Tandis que le gouvernement de François Legault est disculpé, la SAAQ est sévèrement épinglée pour avoir menti aux parlementaires.

L’expert Gilles Levasseur réclame un grand ménage, dénonçant un manque flagrant d’intégrité.

Écoutez Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.