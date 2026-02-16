Nouveau chef du Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec a organisé un grand rassemblement dimanche à Trois-Rivières. C’était l’occasion pour le nouveau chef Charles Milliard, qui a été nommé vendredi puisqu’il était le seul candidat dans la course, de prononcer son premier discours.
Que faut-il retenir de ses propos? Réussira-t-il à faire oublier les déboires récents du parti?
Écoutez l’analyse de Jonathan Trudeau au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«J’ai trouvé qu’en général, l’exercice a été réussi de par la mobilisation. J’ai échangé avec plusieurs libéraux et on sent qu’ils se disent: "Ouf, on tourne la page sur une année difficile". Si je parle de la performance du chef, c’est un bon communicateur, il s’exprime bien. [...] Sur le contenu, c’est le même constat qu’on a déjà fait, c’est très lisse. Même dans la forme, il y avait de bonnes lignes d’attaque contre les souverainistes, contre la CAQ [...] mais ça va prendre plus de mordant.»
Autres sujets abordés
- Le juge Gallant va présenter son rapport sur le scandale SAAQclic lundi;
- La candidate du Parti québécois dans Chicoutimi doit se défendre et nier qu’elle soit une MAGA.