Nouveau chef du Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec a organisé un grand rassemblement dimanche à Trois-Rivières. C’était l’occasion pour le nouveau chef Charles Milliard, qui a été nommé vendredi puisqu’il était le seul candidat dans la course, de prononcer son premier discours.

Que faut-il retenir de ses propos? Réussira-t-il à faire oublier les déboires récents du parti?

Écoutez l’analyse de Jonathan Trudeau au micro de Patrick Lagacé, lundi.