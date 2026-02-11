Hausse de 42% des coûts depuis 2019

Le coût des rénovations atteint des sommets alarmants.

Marie-Eve Fournier révèle qu'au Québec, les frais de rénovation ont bondi de 42 % depuis 2019, soit le double de l'inflation générale.

Cette explosion, causée par la flambée des matériaux et une pénurie criante de 16 000 travailleurs, force les propriétaires à retarder l'entretien, menaçant ainsi la pérennité du parc locatif montréalais.

