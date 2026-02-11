 Aller au contenu
Économie
Hausse de 42% des coûts depuis 2019

Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine

par 98.5

0:00
9:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Rénovations au Québec: une facture salée qui menace notre patrimoine
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le coût des rénovations atteint des sommets alarmants.

Marie-Eve Fournier révèle qu'au Québec, les frais de rénovation ont bondi de 42 % depuis 2019, soit le double de l'inflation générale.

Cette explosion, causée par la flambée des matériaux et une pénurie criante de 16 000 travailleurs, force les propriétaires à retarder l'entretien, menaçant ainsi la pérennité du parc locatif montréalais.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin. 

«Quand les coûts de rénovation sont en hausse de 42 % [...] C'est sûr que les propriétaires retardent les travaux [...] tout le parc locatif à Montréal vieillit et tombe en décrépitude.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés: 

  • Virage numérique inévitable: Spotify gagne 67 000 clients par jour;
  • Le géant Mattel voit ses profits chuter, les enfants délaissant les jouets physiques pour les écrans.

