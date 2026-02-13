Selon un sondage Léger

Un nouveau sondage Léger commandé par l'équipe de Christine Fréchette montre qu'elle consolide sa position de tête.

Ses appuis ont augmenté de 5 % depuis la fin janvier.

Les membres sont appelés à voter, le 12 avril prochain.

Bernard Drainville est l'autre candidat dans la course.

