Selon un sondage Léger

Un nouveau sondage Léger commandé par l'équipe de Christine Fréchette montre qu'elle consolide sa position de tête.
Ses appuis ont augmenté de 5 % depuis la fin janvier.
Les membres sont appelés à voter, le 12 avril prochain.
Bernard Drainville est l'autre candidat dans la course.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse [...] Bernard Drainville, lui, recule [...] Les sondages qui sont commandés par des candidats, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça, pour des raisons évidentes [...] On verra si les récentes positions de Bernard Drainville sur l'immigration, ça va faire changer l'aiguille...»
