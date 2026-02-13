 Aller au contenu
Politique provinciale
Selon un sondage Léger

«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»

par 98.5

0:00
21:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Un nouveau sondage Léger commandé par l'équipe de Christine Fréchette montre qu'elle consolide sa position de tête.

Ses appuis ont augmenté de 5 % depuis la fin janvier.

Les membres sont appelés à voter, le 12 avril prochain.

Bernard Drainville est l'autre candidat dans la course.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse [...] Bernard Drainville, lui, recule [...] Les sondages qui sont commandés par des candidats, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça, pour des raisons évidentes [...] On verra si les récentes positions de Bernard Drainville sur l'immigration, ça va faire changer l'aiguille...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Le Canada sous le choc après la tragédie de Tumbler Ridge;
  • Éducation: le français en chute libre au Cégep;
  • Encore des critiques contre le troisième lien;
  • Le dossier Epstein fait encore couler beaucoup d'encre.

Vous aimerez aussi

«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Le Québec maintenant
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
0:00
10:25
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Lagacé le matin
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
0:00
5:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Rattrapage
Montréal est en lice
François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Rattrapage
Dons aux femmes dans le besoin
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Spécial «Mots doux» | L'énigme du vendredi 13 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du vendredi 13 février
Les plus grandes chansons d'amour pour la Saint-Valentin
Rattrapage
Classement Billboard
Les plus grandes chansons d'amour pour la Saint-Valentin
Pornographie juvénile: quelle sentence pour Raymond Minville?
Rattrapage
4000 fichiers sur son ordinateur
Pornographie juvénile: quelle sentence pour Raymond Minville?
Le Canada frappe fort au hockey: un trio de feu et une relance efficace
Rattrapage
Contre la Tchéquie
Le Canada frappe fort au hockey: un trio de feu et une relance efficace
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
Rattrapage
Saint-Valentin
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Rattrapage
Réseau de la santé
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Rattrapage
Rapport sur le projet SAAQclic
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
Rattrapage
Une fierté malgré la déception
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Rattrapage
À vos risques et périls
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
Rattrapage
«J’achète un billet»
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Rattrapage
Épidémie de solitude
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste