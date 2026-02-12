Entente avec la FMSQ

La dernière entente signée entre la FMSQ et le gouvernement coûtera très cher aux contribuables, selon la journaliste Marie-Michèle Sioui, coautrice du livre L'indomptable Mammouth que nous sommes.
Écoutez la journaliste en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Un gain, c'est ce qu'ils appellent la prise en charge de 500 000 Québécois. Ça veut dire qu'on leur assigne un groupe de médecine de famille. Et pour avoir un rendez-vous, ils doivent passer par le GAP, qui vient avec une prime pour les médecins. Et ce dont la RAMQ s'est rendu compte, c'est que, quand on calcule les différences entre un rendez-vous pour quelqu'un qui va voir son médecin de famille attribué, et les rendez-vous collectifs, les frais pour l'État, ça passe du simple au double.»