Politique provinciale
Bilan de l'actualité politique à saveur sportive

«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»

par 98.5

0:00
10:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 février 2026 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le moment pour Nathalie Normandeau de présenter son hebdomadaire bilan de l'actualité politique à saveur sportive. 

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse distribuer ses cartons jaunes et pénalités, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«On a assisté à une remontée spectaculaire de Christine Fréchette. Bernard Drainville menait la partie depuis deux semaines sur le plan des idées, à tout le moins, mais là, il s'est fait dépasser par la gauche. Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle avec sa prise de position très intelligente dans le dossier du PEQ, et ça fait en sorte que monsieur de gauche se retrouve sur les lignes de côté.»

Nathalie Normandeau

