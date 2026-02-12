C'est le moment pour Nathalie Normandeau de présenter son hebdomadaire bilan de l'actualité politique à saveur sportive.
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse distribuer ses cartons jaunes et pénalités, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«On a assisté à une remontée spectaculaire de Christine Fréchette. Bernard Drainville menait la partie depuis deux semaines sur le plan des idées, à tout le moins, mais là, il s'est fait dépasser par la gauche. Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle avec sa prise de position très intelligente dans le dossier du PEQ, et ça fait en sorte que monsieur de gauche se retrouve sur les lignes de côté.»