Société
Des patinoires sur les trottoirs

Chutes hivernales: comment éviter les fractures et désengorger les urgences?

par 98.5

0:00
17:55

Entendu dans

Radio textos

le 12 février 2026 11:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Chutes hivernales: comment éviter les fractures et désengorger les urgences?
Chutes hivernales: comment éviter les fractures et désengorger les urgences? / triocean / Adobe Stock

Alors que les trottoirs montréalais se transforment souvent en patinoires durant l'hiver, le chirurgien orthopédiste Julio Fernandes tire la sonnette d'alarme sur la multiplication des fractures graves.

Des poignets cassés aux hanches fracturées chez les aînés, la période actuelle est critique pour les unités de traumatologie.

Écoutez le Dr Julio Fernandes aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Le médecin spécialiste souligne l'importance des programmes de prévention qui enseignent l'équilibre et même l'art de tomber sans se crisper pour minimiser les dégâts.

Il insiste également sur une solution concrète pour réduire les délais d'attente interminables: une meilleure utilisation des professionnels de première ligne.

Selon lui, de nombreux patients consultant en orthopédie pourraient être pris en charge plus rapidement par des physiothérapeutes en pratique avancée ou des infirmières spécialisées.

Il déplore que le système québécois reste «figé dans le passé», alors que des projets pilotes ont déjà prouvé l'efficacité de ces approches pour libérer les chirurgiens.

