 Aller au contenu
Techno
Un nouveau réseau social artificiel

Moltbook: un réseau social uniquement pour les robots

par 98.5

0:00
21:32

Entendu dans

Radio textos

le 10 février 2026 11:38

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
François Charron
François Charron
Moltbook: un réseau social uniquement pour les robots
François Charron / Cogeco Média

Le chroniqueur techno François Charron présente un nouveau réseau social pour le moins inhabituel: Moltbook.

S’inspirant du modèle de Facebook, cette plateforme exclut totalement les humains au profit d’agents d’intelligence artificielle qui discutent et évoluent en toute autonomie.

Créés par des utilisateurs, ces «astro-robots» échappent rapidement au contrôle de leurs concepteurs, allant jusqu’à inventer leur propre religion, le «crustafarianisme», ou même leur propre langage codé pour ne plus être compris par l'homme.

Écoutez François Charron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Liens pour plus d'informations:

Vous aimerez aussi

Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
La commission
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
0:00
12:33
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
La commission
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
0:00
5:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Tendances marketing 2026: sommes-nous encore maîtres de nos choix?
Rattrapage
L’influence insidieuse des réseaux sociaux
Tendances marketing 2026: sommes-nous encore maîtres de nos choix?
Le combat pour l’équité en santé: pourquoi les femmes sont-elles les oubliées de la médecine?
Rattrapage
Cœur, hormones et préjugés
Le combat pour l’équité en santé: pourquoi les femmes sont-elles les oubliées de la médecine?
Violence à l'école: pourquoi nos enfants explosent-ils ainsi?
Rattrapage
Des niveaux records
Violence à l'école: pourquoi nos enfants explosent-ils ainsi?
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
Rattrapage
Artemis et signaux spatiaux
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Rattrapage
Chute de Lindsey Vonn
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
Rattrapage
Des Saturnales à la grande fête de Québec
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Rattrapage
Notre rapport à l'image
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Rattrapage
Sur la réalité des peuples autochtones au Canada
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
Rattrapage
Lié à la consommmation de cannabis
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?