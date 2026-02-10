Un nouveau réseau social artificiel

Le chroniqueur techno François Charron présente un nouveau réseau social pour le moins inhabituel: Moltbook.

S’inspirant du modèle de Facebook, cette plateforme exclut totalement les humains au profit d’agents d’intelligence artificielle qui discutent et évoluent en toute autonomie.

Créés par des utilisateurs, ces «astro-robots» échappent rapidement au contrôle de leurs concepteurs, allant jusqu’à inventer leur propre religion, le «crustafarianisme», ou même leur propre langage codé pour ne plus être compris par l'homme.

Écoutez François Charron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

