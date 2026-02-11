Pourquoi boude-t-on le gala?

Rien ne va plus pour le prochain gala des prix Gémeaux.

Entre les frais d'inscription exorbitants qui font ruer les boîtes de production dans les brancards et la confusion totale entre les définitions de «téléroman» et de «série», le prestigieux gala perd ses plumes.

Avec le retrait de géants comme Pixcom et Fabienne Larouche, c’est tout un pan de notre culture télévisuelle qui risque de briller par son absence le 13 septembre prochain.

Anaïs Guertin-Lacroix nous aide à y voir plus clair dans ce fouillis financier et sémantique où même les trophées ont un prix...

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix, chroniqueuse culturelle pour Cogeco Média, expliquer le tout mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.