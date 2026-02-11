Un système d'impunité qui dérange

Le scandale entourant Jeffrey Epstein continue de soulever des questions troublantes, bien au-delà des gestes de l'individu lui-même.

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Selon l'entrepreneur, l'aspect le plus percutant de cette affaire réside dans le système qui a permis à un tel réseau de fonctionner en toute opacité pendant des décennies.

Il souligne comment le pouvoir et l'argent ont créé une caste d'invulnérables, capable de manipuler les structures sociales et financières à l'échelle mondiale.

Autres sujets traités: