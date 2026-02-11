 Aller au contenu
De la torture en Haïti à la littérature au Québec

Le parcours d'une survivante: Marie-Denise Douyon raconte son histoire des Noirs

le 11 février 2026 12:15

Marie-Claude Lavallée
En ce mois des Noirs, Marie-Denise Douyon nous invite à une réflexion profonde sur la diversité culturelle et le respect. 

À travers son nouveau roman jeunesse, La Traversée de Manmzèl Gougousse, elle aborde avec poésie et subtilité le sujet difficile de l'esclavage et de la traite transatlantique, rappelant que cette réalité a également marqué l'histoire du Québec.

L'artiste partage également son récit de vie bouleversant, incluant son arrestation et sa survie à la torture sous le régime totalitaire en Haïti avant son arrivée au Québec en 1991.

Aujourd'hui, elle utilise sa plateforme numérique Muzikiddy et ses œuvres pour renforcer les valeurs d'inclusion et de partage auprès des enfants, transformant ses épreuves passées en un message d'espoir et de solidarité.

Écoutez le témoignage de Marie-Denise Douyon, auteure, illustratrice et artiste multidisciplinaire, au micro de Marie-Claude Lavallée. 

