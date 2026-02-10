Des niveaux records

Les récents chiffres du syndicat de Champlain en Montérégie sont alarmants: 10 000 gestes violents ont été répertoriés en deux ans dans seulement trois centres de services scolaires.

Écoutez la pédopsychiatre Céline Lamy aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Selon elle, cette montée de l'agressivité chez les jeunes, parfois même dès la maternelle, n'est pas un hasard, mais le résultat d'un «cocktail explosif» lié à un manque de socialisation, à la sédentarité et à une perte de repères parentaux.

Dre Lamy souligne que les enfants de 2026 subissent une pression environnementale sans précédent: moins de jeux libres à l'extérieur, une omniprésence des écrans et une difficulté croissante pour les parents à poser des limites claires sous prétexte de bienveillance.