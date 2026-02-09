Chute de Lindsey Vonn

Le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, souligne qu’en dépit des avis médicaux, l'ultime décision de concourir revient à l'athlète, faisant référence au retour de Lindsey Vonn.

Au-delà de la performance, il insiste sur la résilience et les valeurs fondamentales des athlètes comme la discipline et l’humilité.

Dr Guimond mentionne également l'importance de l’entourage, des parents et des entraîneurs dans un accompagnement sain dans une carrière durable et épanouie dans le sport.

