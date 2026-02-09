 Aller au contenu
Jeux de Milan
Chute de Lindsey Vonn

La pression est énorme sur les athlètes du monde entier

par 98.5

0:00
22:46

Entendu dans

Radio textos

le 9 février 2026 11:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
La santé mentale des athlètes est sous la loupe. / (AP Photo/John Locher)

Le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, souligne qu’en dépit des avis médicaux, l'ultime décision de concourir revient à l'athlète, faisant référence au retour de Lindsey Vonn.

Au-delà de la performance, il insiste sur la résilience et les valeurs fondamentales des athlètes comme la discipline et l’humilité.

Dr Guimond mentionne également l'importance de l’entourage, des parents et des entraîneurs dans un accompagnement sain dans une carrière durable et épanouie dans le sport. 

Écoutez l'entrevue de Dr Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, lundi matin à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée.

Autre sujet abordé 

  • L'organisme Sport'Aide et son rôle crucial dans la protection des jeunes sportifs. 

Vous aimerez aussi

De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
Lagacé le matin
De Muffin Man à Tiramisu Man: la gourmandise virale des Jeux de Milan
0:00
2:43
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
Le Québec maintenant
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
0:00
6:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
Rattrapage
Artemis et signaux spatiaux
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
Rattrapage
Des Saturnales à la grande fête de Québec
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Rattrapage
Notre rapport à l'image
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Rattrapage
Sur la réalité des peuples autochtones au Canada
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
Rattrapage
Lié à la consommmation de cannabis
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?