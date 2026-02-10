 Aller au contenu
Société
Cœur, hormones et préjugés

Le combat pour l’équité en santé: pourquoi les femmes sont-elles les oubliées de la médecine?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 10 février 2026 11:17

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Le combat pour l’équité en santé: pourquoi les femmes sont-elles les oubliées de la médecine?
L'invitée de Marie-Claude Lavallée souligne les biais inconscients des professionnels, la sous-estimation de la douleur féminine, les enjeux de la ménopause, la désinformation sur les hormones, et les avancées récentes comme le dépistage du VPH par auto-prélèvement. / New Africa / Adobe Stock

Pourquoi le corps médical semble-t-il parfois parler une autre langue face aux femmes?

Entre les maladies cardiaques sous-diagnostiquées et les douleurs menstruelles banalisées, la Dre Michelle Houde (alias la MD Colorée) dresse un constat frappant: la médecine a trop longtemps traité les femmes comme de simples «hommes au petit format». 

La médecin spécialiste en santé publique aborde les biais de notre système de santé, la complexité hormonale et les dangers du marketing privé, présentant aussi sa nouvelle série Les patientes sur Savoir Média qui traite de tous ces sujets. 

Écoutez Dre Michelle Houde expliquer le tout, mardi, à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée. 

«Les femmes sont vraiment prises entre l'arbre et l'écorce : on a un manque d'accès au public, mais on a aussi parfois trop de marketing du corps de la femme au privé.»

Dre Michelle Houde

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

