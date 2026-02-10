Cœur, hormones et préjugés

Pourquoi le corps médical semble-t-il parfois parler une autre langue face aux femmes?

Entre les maladies cardiaques sous-diagnostiquées et les douleurs menstruelles banalisées, la Dre Michelle Houde (alias la MD Colorée) dresse un constat frappant: la médecine a trop longtemps traité les femmes comme de simples «hommes au petit format».

La médecin spécialiste en santé publique aborde les biais de notre système de santé, la complexité hormonale et les dangers du marketing privé, présentant aussi sa nouvelle série Les patientes sur Savoir Média qui traite de tous ces sujets.

Écoutez Dre Michelle Houde expliquer le tout, mardi, à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée.