Société
Des Saturnales à la grande fête de Québec

Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers

par 98.5

le 9 février 2026 11:00

Marie-Claude Lavallée
Le carnaval de Québec a des origines médiévales et romaines. / (CP PHOTO/Jacques Boissinot)

Plongez dans l'histoire fascinante des carnavals avec l'historien Jean-François Nadeau.

Entre souvenirs d’enfance et racines historiques, découvrez pourquoi ces festivités hivernales sont bien plus que de simples fêtes: elles sont une véritable «soupape de sécurité» héritée du Moyen Âge. 

Du canot à glace québécois aux bals masqués sur patins du XIXe siècle, en passant par l'inversion des rôles à La Nouvelle-Orléans, ce segment chaleureux nous rappelle l'importance de lâcher son fou pour oublier la grisaille et célébrer notre identité nordique.

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et journaliste, expliquer le tout, lundi à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée. 

«C’est quoi le carnaval? C’est une soupape de sécurité avant que ça pète. On dit: là, t’as le droit de te défouler, de lâcher ton fou tant que tu veux.»

Jean-François Nadeau

