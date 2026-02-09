Des Saturnales à la grande fête de Québec

Plongez dans l'histoire fascinante des carnavals avec l'historien Jean-François Nadeau.

Entre souvenirs d’enfance et racines historiques, découvrez pourquoi ces festivités hivernales sont bien plus que de simples fêtes: elles sont une véritable «soupape de sécurité» héritée du Moyen Âge.

Du canot à glace québécois aux bals masqués sur patins du XIXe siècle, en passant par l'inversion des rôles à La Nouvelle-Orléans, ce segment chaleureux nous rappelle l'importance de lâcher son fou pour oublier la grisaille et célébrer notre identité nordique.

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et journaliste, expliquer le tout, lundi à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée.