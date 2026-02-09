 Aller au contenu
Société
Artemis et signaux spatiaux

Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle

par 98.5

0:00
17:16

Entendu dans

Radio textos

le 9 février 2026 12:00

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Christian Page
Christian Page
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
Christian Page / Cogeco Média

Marie-Claude Lavallée reçoit l'expert en paranormal Christian Page pour une chronique qui nous propulse hors de l'orbite terrestre.

Du report de la mission Artemis, qui enflamme déjà la «complosphère», aux fascinantes «fenêtres de lancement» encombrées de débris spatiaux,il remet les pendules à l'heure. 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée. 

«Dès qu'on a annoncé ça [le report d'Artemis], j'ai dit à ma compagne : "Ça y est, c'est le studio qui n'est pas prêt !", en faisant la blague... mais crois-le ou non, dans les heures qui ont suivi, on a vu débouler dans la complosphère toutes sortes d'hypothèses.»

Christian Page

On plonge ensuite dans l'écoute du cosmos: le programme SETI a identifié 100 signaux radio intrigants...

S'agit-il de simples bruits d'étoiles ou d'une véritable signature technologique extraterrestre? 

Vous aimerez aussi

«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Le Québec maintenant
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
0:00
5:20
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
Le Québec maintenant
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
0:00
10:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Rattrapage
Chute de Lindsey Vonn
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
Rattrapage
Des Saturnales à la grande fête de Québec
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Rattrapage
Notre rapport à l'image
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Rattrapage
Sur la réalité des peuples autochtones au Canada
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
Rattrapage
Lié à la consommmation de cannabis
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?