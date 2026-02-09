Artemis et signaux spatiaux

Marie-Claude Lavallée reçoit l'expert en paranormal Christian Page pour une chronique qui nous propulse hors de l'orbite terrestre.

Du report de la mission Artemis, qui enflamme déjà la «complosphère», aux fascinantes «fenêtres de lancement» encombrées de débris spatiaux,il remet les pendules à l'heure.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée.