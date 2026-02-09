Artemis et signaux spatiaux

Marie-Claude Lavallée reçoit l'expert en paranormal Christian Page pour une chronique qui nous propulse hors de l'orbite terrestre.
Du report de la mission Artemis, qui enflamme déjà la «complosphère», aux fascinantes «fenêtres de lancement» encombrées de débris spatiaux,il remet les pendules à l'heure.
Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi à Radio textos avec Marie-Claude Lavallée.
«Dès qu'on a annoncé ça [le report d'Artemis], j'ai dit à ma compagne : "Ça y est, c'est le studio qui n'est pas prêt !", en faisant la blague... mais crois-le ou non, dans les heures qui ont suivi, on a vu débouler dans la complosphère toutes sortes d'hypothèses.»
On plonge ensuite dans l'écoute du cosmos: le programme SETI a identifié 100 signaux radio intrigants...
S'agit-il de simples bruits d'étoiles ou d'une véritable signature technologique extraterrestre?