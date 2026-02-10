L’influence insidieuse des réseaux sociaux

L'expert en marketing Jacques Nantel souligne une mutation des vecteurs d'influence, où la publicité traditionnelle perd du terrain face aux réseaux sociaux et aux recommandations de l'entourage.

Bien que les entreprises investissent massivement pour être «sur le radar», notamment lors du Super Bowl ou pour promouvoir l'intelligence artificielle, le pouvoir réel de prescription appartient désormais aux proches, vers qui 34% des consommateurs se tournent.

Sur le plan économique, l'année 2026 est marquée par une compression budgétaire sévère pour la classe moyenne.

Le trio des dépenses fondamentales — logement, alimentation et transport — accapare désormais près de 75% du budget des ménages, contre 60% avant la pandémie.

Ce contexte force les Québécois à délaisser les voyages et les sorties régulières au restaurant pour se replier sur des célébrations locales et symboliques, comme la Saint-Valentin.

