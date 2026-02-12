Artiste chouchou des Québécois

On le connaît pour ses rôles dans La petite vie ou encore Le coeur a ses raisons, mais où en est aujourd'hui le comédien Marc Labrèche dans ses projets?

En grande entrevue, il aborde ses liens serrés avec l'écrivaine Rafaële Germain, l'une des plumes derrière ses sketchs.

La série Ayer's Cliff, dans laquelle il joue le rôle du chanteur disco québécois Martin Stevens, sera quant à elle présentée au Festival Séries Mania, chose qui réjouit Marc Labrèche tout en humilité.

Écoutez l'acteur et animateur Marc Labrèche aborder le tout à l'émission Radio textos, animée par Marie-Claude Lavallée.