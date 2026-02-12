 Aller au contenu
Arts et spectacles
Artiste chouchou des Québécois

Entre quelques anecdotes: comment vont Marc Labrèche et ses projets?

par 98.5

0:00
40:34

Entendu dans

Radio textos

le 12 février 2026 12:08

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Entre quelques anecdotes: comment vont Marc Labrèche et ses projets?
L'acteur Marc Labrèche dans les studios du 98.5 / Cogeco Média

On le connaît pour ses rôles dans La petite vie ou encore Le coeur a ses raisons, mais où en est aujourd'hui le comédien Marc Labrèche dans ses projets?

En grande entrevue, il aborde ses liens serrés avec l'écrivaine Rafaële Germain, l'une des plumes derrière ses sketchs.

La série Ayer's Cliff, dans laquelle il joue le rôle du chanteur disco québécois Martin Stevens, sera quant à elle présentée au Festival Séries Mania, chose qui réjouit Marc Labrèche tout en humilité.

Écoutez l'acteur et animateur Marc Labrèche aborder le tout à l'émission Radio textos, animée par Marie-Claude Lavallée.

«Je me souviens d'un spectacle au Quat'Sous, entre autres. J'en avais un tous les soirs avec Élise Guilbault, Luc Picard, puis Diane Lavallée. Tous les soirs, j'avais un fou rire, j'étais pas le seul. Puis je me faisais chicaner tous les soirs par mon metteur en scène.»

Marc Labrèche

