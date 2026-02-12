En cette journée J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise, c'est l'occasion parfaite pour «nous remettre en tête la belle qualité des artistes des arts vivants du Québec».
Écoutez François-Étienne Paré, conseiller artistique du théâtre de la LNI, plaider en faveur de la culture québécoise au micro de Marie-Claude Lavallée, jeudi matin, à Radio textos.
L'initiative du 12 février, lancée il y un an à peine, se veut un clin d'oeil à la journée J'achète un livre québécois.
«Il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui me crée des moments comme ça. Il y a une petite magie du fait qu'on est des êtres humains sur scène qui partageons une histoire», soutient l'artiste.
«Je ne sais pas combien de moments magiques j'ai vécu dans une salle [...] Ça nous fait du bien, ça ouvre les idées, ça nous permet de transformer la vision qu'on a de nos journées, de nos semaines.»