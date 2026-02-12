 Aller au contenu
Arts et spectacles
12 février

J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise: «Venez nous voir!»

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 12 février 2026 10:46

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise: «Venez nous voir!»
Que ce soit du théâtre, du cinéma ou encore de l'humour, toutes les occasions sont bonnes pour s'acheter un billet pour consommer de la culture québécoise / La Presse Canadienne / Laura Proctor

En cette journée J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise, c'est l'occasion parfaite pour «nous remettre en tête la belle qualité des artistes des arts vivants du Québec».

Écoutez François-Étienne Paré, conseiller artistique du théâtre de la LNI, plaider en faveur de la culture québécoise au micro de Marie-Claude Lavallée, jeudi matin, à Radio textos.

L'initiative du 12 février, lancée il y un an à peine, se veut un clin d'oeil à la journée J'achète un livre québécois.

«Il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui me crée des moments comme ça. Il y a une petite magie du fait qu'on est des êtres humains sur scène qui partageons une histoire», soutient l'artiste.

«Je ne sais pas combien de moments magiques j'ai vécu dans une salle [...] Ça nous fait du bien, ça ouvre les idées, ça nous permet de transformer la vision qu'on a de nos journées, de nos semaines.»

François-Étienne Paré

