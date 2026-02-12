En cette journée J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise, c'est l'occasion parfaite pour «nous remettre en tête la belle qualité des artistes des arts vivants du Québec».

Écoutez François-Étienne Paré, conseiller artistique du théâtre de la LNI, plaider en faveur de la culture québécoise au micro de Marie-Claude Lavallée, jeudi matin, à Radio textos.

L'initiative du 12 février, lancée il y un an à peine, se veut un clin d'oeil à la journée J'achète un livre québécois.

«Il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui me crée des moments comme ça. Il y a une petite magie du fait qu'on est des êtres humains sur scène qui partageons une histoire», soutient l'artiste.